Apoio de sertanejos a Bolsonaro repercute nas redes sociais

Encontro com sertanejos repercutiu nas redes sociais (foto: Evaristo Sá/ AFP)

por Maria Dulce Miranda



Na segunda-feira (17/10), os cantores Gusttavo Lima, Chitãozinho, Zezé di Camargo, Leonardo, Fernando Zor e Sula Miranda, entre outros nomes, se reuniram com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). No encontro também estavam presentes deputados bolsonaristas e o apresentador Ratinho. O apoio dos sertanejos repercutiu nas redes sociais e está entre os assuntos mais comentados nesta terça (18/10).



Críticos a Bolsonaro apontam incongruência no posicionamento dos cantores, que dizem defender a família tradicional, mas têm histórico de traições, infidelidade, relações extraconjugais e relacionamento ruim com filhos e familiares. É o caso de Gusttavo Lima, que justificou seu voto citando a defesa da família. “Essa é uma pauta que eu sempre defendi e sempre vou defender, que é a família , do pai, da mãe, do respeito”, disse.

O cantor, conhecido como embaixador, se separou da atual esposa em 2020. Segundo a mulher, Andressa Suita, Gusttavo a teria acordado durante a madrugada para anunciar o fim do casamento. Apesar de ter emitido uma nota afirmando que o fim do relacionamento ocorreu por um desgaste natural, os fãs apontaram traições do cantor.



gusttavo lima: acordou a mulher de madrugada pra terminar o relacionamento %u2014 Isabela (@ourluaanjo) October 18, 2022

Faltou Gustavo Lima caso do cachê de milhões %u2014 %u2720 | 48,43% %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@WeslleyDNasc) October 18, 2022

Mas Deus, nem precisava ser formal, isso tava na cara, pequisa empresa 'one7' que empresaria Gustavo lima, aquele esquema de corrupção, de shows em cidadezinhas nas prefeituras, era dele, olha nome da empresa "one7" agora vai mudar para "Two2". KKKKKKKKK %u2014 Rômulo Cesar (@romulocezar_) October 18, 2022

Traidor da pátria %u2014 Tiago (@Tiago11859647) October 18, 2022

Há também quem defende o cantor, afirmando que ele é mais popular, famoso e com mais atributos que artistas que apoiam Lula (PT).

Fale por vc que eu falo por mim:Gusttavo Lima 10 a 0 https://t.co/oqaBlJSLNT %u2014 Everton Cruz (@Everton040781) October 18, 2022

obv q os petistas tao criticando Leonardo e Gustavo Lima, pt só escuta axé %u2014 bigtuy007 (@tuy_teles) October 18, 2022

Nunca foi tão facil escolher:



Gustavo Lima, Leonardo, Henrique e Juliano, Zé Neto



do Outro: Pablo Vittar, Luiza a Sonsa, Anitta encima do muro %u2014 Dyan (@dyangodoi) October 18, 2022

CANTOR ZEZÉ DI CAMARGO É MAIS UM A ANUNCIAR APOIO A BOLSONARO: %u201CO PRESIDENTE DO BRASIL TEM QUE SER ELE%u201Dhttps://t.co/KvfrKVbBgv %u2014 %uD835%uDD75%uD835%uDD88%uD835%uDD86%uD835%uDD97%uD835%uDD91%uD835%uDD94%uD835%uDD98 | %uD835%uDD7E%uD835%uDD7B | %uD835%uDD6D%uD835%uDD7D %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@JcarlosSPBR1) October 18, 2022

O mesmo acontece com Fernando Zor, que vive um relacionamento de idas e vindas com a cantora Maraísa, da dupla com Maiara, marcada por mágoas e traições.Zezé di Camargo também foi alvo de críticas.O pai de Wanessa Camargo já ficou tempos sem falar com a filha. Além disso, teve um relacionamento extraconjugal com Graciele Lacerda enquanto ainda era casado com Zilu Camargo.Nas redes, Zezé di Camargo é criticado pela defesa da família e por estar “em fim de carreira”, em referência a problemas na voz que o cantor apresenta nos últimos anos.

Boa pergunta! O cara tá igual ao Zezé Di Camargo, não sai mais nada da garganta dele a não ser uma veia saltante pelo esforço dissonante de um canto desafinado, parece um pato rouco! Diante disso, deveria usar a garganta calejada a favor da democracia, não do facismo! %u2014 Imêlda Souza (@ImeldaS2013) October 18, 2022

Zezé di Camargo, casado com a amante



Leonardo, casado com a amante



Chitãozinho, casado com a amante



A família tradicional brasileira é linda %uD83D%uDE0D%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC https://t.co/JCc2BbQlPU %u2014 EncosteiNoChrisMartin (@LennyVaz) October 18, 2022

Santa hipocrisia! Leonardo, Fernando Zor e Gustavo Lima falando de princípios e de família? Os caras que traem mulher a torto e a direito? Sem falar no Zezé di Camargo que não queria dividir nada com a mulher quando se separou? O Brasil virou piada mesmo! %u2014 Karine Gonzaga (@karinegonzaga) October 18, 2022

Enquanto isso, os fãs defendem a grandeza de Zezé, sua obra e a importância do cantor na geração de riquezas. Eles lembram também que, em 2002, Zezé apoiou a candidatura de Lula, mas que, a partir de 2010, se posicionou contrário ao Partido dos Trabalhadores.



O cara só fala sem saber, realmente o Zezé di Camargo já apoiou lula no passado mas deixou de apoia-lo há muito tempo, desde 2010 ele sempre participa da campanha de adversários do lula. %u2014 Junior De Barros (@JuniorD25525147) October 18, 2022

CANTOR ZEZÉ DI CAMARGO É MAIS UM A ANUNCIAR APOIO A BOLSONARO: %u201CO PRESIDENTE DO BRASIL TEM QUE SER ELE%u201Dhttps://t.co/KvfrKVbBgv %u2014 %uD835%uDD75%uD835%uDD88%uD835%uDD86%uD835%uDD97%uD835%uDD91%uD835%uDD94%uD835%uDD98 | %uD835%uDD7E%uD835%uDD7B | %uD835%uDD6D%uD835%uDD7D %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@JcarlosSPBR1) October 18, 2022

Cara, o Zezé é literalmente um dos maiores músico, cantor, produtor, compositor VIVO. Altamente premiado internacionalmente DESDE A DÉCADA de 1990 e em PLENA ATUAÇÃO NO MERCADO com hits e músicas até hoje! Eu eu tô falando só do Zezé Di Camargo! Pare, apenas pare. %u2014 Carlão (@Carlaodasmorena) October 18, 2022

Racha de Chitãozinho e Xororó

Chitãozinho participou do encontro com Bolsonaro. Xororó, não. (foto: Rosa Marcondes/Reproducao da Internet)

Uma das duplas mais consagradas do sertanejo, Chitãozinho e Xororó se dividem quando o assunto é política. Enquanto Xororó não deixa claro seu voto, Chitãozinho participou do encontro com Bolsonaro e ainda fez um breve discurso defendendo o presidente. "Sempre achei que em quatro anos era impossível consertar pela forma que o Brasil estava quando ele entrou na administração, mas não foram quatro anos, foram dois, porque dois anos ficamos cuidando da pandemia", comentou.

Nas redes sociais, além de críticas a Chitãozinho por ter se envolvido com outra mulher enquanto era casado, os internautas apontam que ele “vive na sombra do irmão”, por ser segunda voz. Enquanto isso, Xororó é exaltado por defender a família, já que está há mais de 40 anos casado com Noely Lima e posa com os filhos Sandy e Júnior.



O filho de Xororó já se posicionou publicamente contrário a Bolsonaro, enquanto Sandy não fez nenhuma publicação declarando voto, mas já defendeu a democracia.

Lembrando que Xororó, pai do Júnior e da Sandy, não foi ao Palacio hoje com aquele bando de rastaquera. Motivo %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFB



pic.twitter.com/ZlzrO4ClTn %u2014 %uD83D%uDE4C (@Boscardin) October 18, 2022

Bom saber que o Xororó foi o único sertanejo que não foi se encontrar com o vagabundo, continuarei ouvindo Chitãozinho & Xororó já que o Xororó canta sozinho msm %u2014 Juleno de Freitas (@juleno_14) October 17, 2022

O pessoal está confundindo Chitãozinho com Xororó. Quem apoia o%uD83E%uDD21, é o Chitãozinho.

O Xororó é o pai da Sandy e do Júnior, casado a 40 anos com a mãe dos seus filhos. E é o que realmente canta na dupla. pic.twitter.com/uBQO7BpZLK %u2014 Mulher Negra e Cia Oficial (@MNeCia_Oficial) October 18, 2022

Xororó provando que é bem melhor que Chitaozinho, muito, como homem, como CANTOR E COMO ELEITOR! #Lula13 %u2014 Ivan Teodoro (@IvanTeodoro10) October 17, 2022

Chitãozinho acusa o PT de utilizar uma música de sua autoria na campanha de Lula. Ele fez uma referência à canção Evidências para pedir votos a Bolsonaro, o que foi bem visto pelos fãs. “Eu acho que chegou o momento de a gente se posicionar mesmo. Chega de história de negar as evidências e manter as aparências porque estamos na reta final e estamos aqui reunidos em prol da reeleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos com medo de o Brasil descambar e virar esses países de esquerda", afirmou.





Chitãozinho quando me viu falou: te acompanho, vejo seus post, você é %u201Cbrabo%u201D, parabéns por enfrentar esse sistema pesado!

Eu sempre digo q é uma honra servir ao meu país e hoje, tendo o apoio de grandes nomes da cultura do nosso Brasil, tenho a certeza que estou do lado certo! pic.twitter.com/lFjZZExrZa %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) October 17, 2022 Olha isso meus amigos, Chitãozinho e Fernando, essa é a classe artística que merece nosso respeito, porquê eles respeitam o povo a nossa pátria! pic.twitter.com/1stpyLv8jP %u2014 luck (@Luckklllll) October 17, 2022 %u26A0%uFE0F PT sendo PT %u26A0%uFE0F



Chitãozinho alerta que pegaram uma música deles de 5 anos e usaram como se tivesse sido feita para o partido/molusco. pic.twitter.com/yR5ot4Mnok %u2014 Tsuki (@Fa1ryNight) October 17, 2022 Chitãozinho é Bolsonaro.

Chegou mais um%u2026@jairbolsonaro %uD83D%uDC9A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/rWAqNxO4I1 %u2014 %uD83C%uDF3BRoziane Santos (@rozianebsantos) October 17, 2022

Confusão na família de Leonardo

Após Leonardo apoiar Bolsonaro publicamente, João Guilherme criticou o pai (foto: Reprodução/ Instagram)

Leonardo discursou durante o evento, se dizendo contrário à implantação do comunismo, o que, nas palavras dele, ocorreria se Lula ganhasse as eleições. “Sou contra várias coisas que estão pregando por aí, o outro lado, sobre religião. A religião, o cristianismo, o evangelho, o espiritismo, a gente tem que respeitar a religião. E falar em fechar igrejas, templos, isso é totalmente negativo para a imagem do nosso país", afirmou.

Não apenas internautas criticaram o posicionamento do cantor, conhecido por ser mulherengo, como um dos filhos, João Guilherme. O jovem ator usou seu perfil no Twitter para fazer um desabafo e repudiar Bolsonaro. “Peço perdão pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso, peço perdão”, disse em uma publicação. Em outro momento, ele publicou: “Temem tanto o ‘perigo vermelho’, e a mão do Bolsonaro está cheia de sangue.”



Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. %u2014 J%u0489O%u0489T%u0489I%u0489N%u0489H%u0489A%u0489 (@Joaoguiavila) October 17, 2022

A esposa de Leonardo, Poliana, criticou o enteado. “Respeite ele e a escolha. Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou suas obrigações de pai, pagando pensão até seus 18 anos e suas viagens. Repense suas atitudes”, comentou em uma publicação.

João Guilherme rebateu as acusações da madrasta: “Nunca dependi dele”.