Gusttavo Lima sobre motivo de apoio a Bolsonaro: 'Ideal de família'

Gusttavo Lima disse que nunca imaginou que estaria ao lado do presidente (foto: Reprodução/YouTube/Jair Bolsonaro)

Folhapress





Os cantores de música sertaneja Gusttavo Lima, 33, e Leonardo, 59, foram nesta segunda-feira (17/10) ao Palácio da Alvorada, em Brasília, para manifestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Os artistas também gravaram um vídeo com o candidato à reeleição.









"Eu acho que é sobre o idealismo da família, dos filhos. Eu acho que essa campanha relata mais do que tudo que a gente tá vivendo hoje. Não é sobre nós, não é sobre mim ou sobre minha esposa. É sobre o futuro dos nossos filhos", declarou o cantor.





Bolsonaro se mostrou satisfeito com a presença dos cantores. “A vinda do Gusttavo Lima e do Leonardo realmente é uma marca para nós. O que queremos mostrar com isso, cada vez mais, é que tem dois lados bem distintos”.