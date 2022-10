Ipec divulga hoje (17/10) pesquisa para 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Lula x Bolsonaro: Ipec ouvirá 3.008 eleitores de todo o país (foto: Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR)

O Ipec divulga nesta segunda-feira (17/10) nova pesquisa de intenção de votos do segundo turno das eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Será o terceiro levantamento do Ipec no segundo turno. Os dois primeiros tiveram vantagem de Lula sobre Bolsonaro: 51% a 43% (5 de outubro) e 51% a 42% (10 de outubro).O instituto ouvirá 3.008 eleitores de todo o país, de maneira presencial.As entrevistas foram iniciadas na terça-feira da última semana (11/10) e seguem durante o dia nesta segunda.O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02707/2022.