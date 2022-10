Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos; Bolsonaro 46%

As entrevistas foram iniciadas na terça-feira da última semana (11/10) e seguem durante o dia nesta segunda (foto: TV GLOBO/REPRODUÇÃO)

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (17/10) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 54% dos votos válidos contra 46% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).No cenário de votos totais, o petista aparece com 50% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 43%. Declararam votar branco ou nulo 5% dos entrevistados, e 2% não sabem ou não responderam.