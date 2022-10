Tarcísio de Freitas interrompe agenda em São Paulo por causa de tiros

O ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo afirmou, via redes sociais, que está bem (foto: Divulgação)

Por Thays Martins - Correio Braziliense

A agenda de campanha do candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, foi interrompida por tiros na manhã desta segunda-feira (17/10) em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. O candidato deixou o local em uma van blindada.

ATENTADO CONTRA TARCÍSIO DE FREITAS EM PARAISÓPOLIS! pic.twitter.com/bVboaz1AO3 %u2014 PAULO CHUCHU (@PauloChuchuSBC) October 17, 2022

O ex-ministro fazia uma visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis. Tarcísio estava no terceiro andar do prédio quando o tiroteio começou. Ele deixou o local cerca de 20 minutos depois, acompanhado de seguranças e escolta em uma van. O candidato do Republicanos e jornalistas que acompanhavam a agenda chegaram a ficar abaixados em uma sala no local. Informações preliminares são de que um dos atiradores ficou ferido.

Pelo Twitter, Tarcísio disse que estão todos bem e classificou a ação como atentado. "Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos", disse.