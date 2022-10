Janja sobre debate da Band: 'Bocejei na cara do inominável'

Janja da Silva afirmou nesta segunda-feira (17/10) que bocejou no debate da Band porque, segundo ela, "papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo". Desde esse domingo (16), um vídeo da esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bocejando no debate tem sido compartilhado nas redes sociais.

Bocejei sim no debate, e bocejei na cara do Inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é "pintar um clima" com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime. %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 17, 2022

Leia: O que Lula e Bolsonaro disseram no debate da Band

"Bocejei sim no debate , e bocejei na cara do inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é "pintar um clima" com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime", escreveu Janja no Twitter, na manhã desta segunda. Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) participaram nesse domingo do primeiro debate presidencial do segundo turno da eleição. Por duas horas, os dois candidatos à Presidência da República trocaram alguns ataques, apresentaram propostas e defenderam algumas ações de governo.