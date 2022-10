Lula para Bolsonaro: 'Por que tudo é motivo de sigilo? O que você esconde?'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem nada para esconder sobre as acusações do mensalão e do petrolão por parte de Jair Bolsonaro (PL). Segundo o petista, é justamente o presidente quem precisa prestar esclarecimentos, uma vez que decretou sigilo para diversas informações.

Com relação à corrupção na Petrobras em seu mandato, Lula disse que houve investigação e o culpado foi preso, pois no seu governo "nada era escondido"."A gente não tinha sigilo. Sigilo do filho, da filha, do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas. Era tudo ali, o Portal da Transparência e era Lei de Acesso a Informação, duas obras primas que o PT criou, para que o povo acompanhasse em tempo real as coisas que foram feitas nesse país", disse Lula.O petista ainda ressaltou que, caso saia vitorioso nas eleições, um dos primeiros feitos será revogar o decreto de sigilo de 100 anos de Bolsonaro.