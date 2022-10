Lula para Bolsonaro: 'Acha que algum nordestino acredita no que diz?'

Natasha Werneck









O atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem buscado atrair o eleitorado nordestino para reverter os números das urnas do 1° turno. No entanto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário, desmentiu o chefe do Executivo sobre obras que tem divulgado na região e o chamou de “mentiroso”. A declaração foi feita durante o debate na Band, neste domingo (16/10).









De acordo com Lula, seu governo fez 88% das obras e o de Bolsonaro apenas 3,5%. O petista apontou que seu adversário deveria ter tido a humildade de reconhecer, como ele mesmo fez. “Quando tomei posse, em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte na divisa de Minas com Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao dizer que era dele”, disse.





“Você poderia ter sensatez e falar: ‘Gente, quero dizer que essa obra é do presidente Lula, ele foi mais competente que eu, ele fez a obra e vou dar um empurrãozinho para acabar esse pedacinho que está faltando’”, ironizou. O ex-presidente, então, questiona Bolsonaro sobre a opinião do povo nordestino: “Dizer que foi sua? Acha que alguém acredita? Acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você quem levou água?”.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chama seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), de mentiroso (foto: Reprodução/Band)



O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial. O programa deste domingo é realizado pelo Grupo Bandeirantes, Uol, TV Cultura e a Folha de S. Paulo.





O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.





Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.