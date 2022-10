Lula e Bolsonaro não assumem compromisso de combater fake news

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) não assumiram o compromisso de combater fake news. Questionados sobre o assunto no debate da TV Band, na noite deste domingo (16/10), ambos os candidatos se esquivaram."Já participei de outras campanhas, contra o Fenando Henrique Cardoso, contro o Collor, contra o Serra e o nível era outro. Era um nível civilizado. Era um nível em que a verdade sempre prevalecia. A verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país. A gente debatia economia, trabalho, debatia salário”, afirmou Lula.

Debate da Band

Na opinião do ex-presidente, as campanhas presidenciais têm que ser reguladas. “A Justiça tem que tomar decisão e, toda vez que houver a mentira, a gente vai entrar com processo para tirar as coisas que são mentirosas."Por sua vez, Bolsonaro acusou Lula de mentir durante as eleições. "Sem mentir, vocês chegam aonde. Vocês não têm que falar do seu passado, que não tem nada que presta no seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros".