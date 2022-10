Prefeito do Rio rebate fala de Bolsonaro: 'Respeite o povo do Complexo'

Eduardo Paes usou as redes sociais para defender moradores do Complexo do Alemão (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pediu respeito por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao povo do Complexo do Alemão após o mandatário dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava no complexo "andando com traficantes". "Para esse Bolsonaro, todo pobre e favelado é traficante e bandido. Que preconceito assustador! Não é à toa que não tem programa para as favelas! Respeita o povo do Complexo do Alemão Bolsonaro!", escreveu Paes nas redes sociais.