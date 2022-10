Debate sobre pandemia abre confronto Lula x Bolsonaro

Por Ana Mendonça





O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial





Lula acusou Bolsonaro de não visitar nenhuma família de mortos por COVID. “Depois foi pagar de bonzinho e ir no enterro da rainha [Elizabeth]”, ironizou.





O ex-presidente acusou Bolsonaro de não comprar vacinas porque não acreditava nos imunizantes.









Em seguida, Lula disse que não faz acusações “mentirosas”.





“São dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive de corrupção, definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que sua negligência fez com que 680 (mil) pessoas morressem, quando mais da metade poderia ter sido salva”, concluiu.





Para Lula, o presidente é “o rei das fake news”.



O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.

Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.

O debate da Band, neste domingo (16/10), começou pautado pela pandemia de COVID-19 no Brasil. O embate sobre a compra de vacinas começou com uma acusação de negligência feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). O Brasil tem 687.196 mortos pela COVID desde o início da pandemia.