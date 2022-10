Bolsonaro lê para Lula decisão do TSE que retirou fala do programa do PT

Por Ana Mendonça





O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial (foto: Tv Band/Reprodução)

“Você me chama de o tempo todo de genocida, miliciano, canibal e a última agora foi no seu programa, influenciado pela Gleisi Hoffmann [presidente do PT], me acusa de pedofilia. Tentando me atingir no que é mais sagrado para mim: a defesa da famílía”, disse Bolsonaro.





Em seguida, Bolsonaro disse que Moraes tomou decisão contra as “mentiras de Lula”. Presidente releu a decisão assinada pelo presidente do TSE.





Na sexta-feira (14/10), Bolsonaro disse que "pintou um clima" com venezuelanas menores de idade e sugeriu que havia prática de prostituição infantil na comunidade Morro da Cruz, em São Sebastião (DF).





Segundo a decisão de Moraes, a correlação da frase com a pedofilia é um "fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual".





Com a decisão, o vídeo com a correlação precisa ser retirado das redes dos opositores de Bolsonaro em todas as redes sociais.



O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.

Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) leu, durante o debate na Band neste domingo (16/10), a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pediu que o Partido dos Trabalhadores retire vídeos com a declaração dele sobre adolescentes venezuelanas.