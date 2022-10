Debate na Band: presença de Moro repercute nas redes sociais

Por Maria Dulce Miranda

Sergio Moro acompanha Jair Bolsonaro durante debate na Band (foto: Reprodução/ Twitter)

Antes do começo do primeiro debate presidencial do segundo turno, neste domingo (16/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou aos estúdios da Band, em São Paulo, acompanhado de uma comitiva, que incluiu o ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União-PR).

Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, entre janeiro de 2019 e abril de 2020. À época da sua saída, o ex-juiz federal se desentendeu com o presidente e alegou que havia interferência na Polícia Federal (PF) por parte da Presidência da República. As diferenças entre eles, contudo, foram aparentemente resolvidas, como Bolsonaro já disse.

A presença de Moro repercute nas redes sociais, que se divide entre aplaudir o ex-juiz e criticar seu apoio ao ex-rival. Veja algumas reações:

Da pra acreditar ? Moro na Band acompanhando o Bolsonaro ? Vejam isso pic.twitter.com/MfUHreUXqy %u2014 Frota 77%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@77_frota) October 16, 2022

Sérgio Moro está na comitiva do Bolsonaro ao lado do Ciro Nogueira? Bom momento pra relembrarmos o que ele falou recentemente sobre o governo Bolsonaro #DebateNaBandpic.twitter.com/xcB26ElcfY %u2014 Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 16, 2022

Antes das críticas de ambos os lados, ninguém sabe mais da corrupção do nine do que o Moro. Não tá na hora de salto alto. É todo mundo que quiser entrar contra o descondenado. Estamos falando da nossa liberdade pic.twitter.com/k96Z3JR6xl %u2014 TeAtualizei 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4A%uD83C%uDFFB%u2764%uFE0F (@taoquei1) October 16, 2022

A presença de Sergio Moro na plateia do debate acompanhando Bolsonaro só demonstra a grandeza dos dois.



Foram capazes de deixar as diferenças de lado para defender o nosso país. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Fernando Holiday (@FernandoHoliday) October 16, 2022

Sérgio Moro usou suas redes sociais para defender Bolsonaro e voltou a criticar Lula.