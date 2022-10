O que disseram Lula e Bolsonaro no debate na Band

Lula e Bolsonaro se encontraram em debate pela primeira vez neste segundo turno (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

23 será o debate na TV Record; e dia 28 na TV Globo.



Frases de Bolsonaro no debate

Jair Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

“Vamos manter essa despesa extra (Auxílio Brasil) de forma permanente e vitalícia.”





“O senhor prometeu levar água pro Nordeste e agora está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas?”





“O senhor, junto ao Fies, ofereceu crédito para milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados, sem condição de pagar. O que meu governo fez? Mandou essa proposta para o Parlamento e nós, juntos, permitimos anistia de até 99% da dívida dessa garotada.”





“Todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas. Que, afinal de contas, se o senhor não mentir, deixa de ser Luiz Inácio Lula da Silva.”





“Senhor Lula, tem um vídeo do senhor dando graças a Deus que a natureza criou o covid. O que eu fui contra foi o protocolo do seu Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, que era algo inédito no mundo todo, tirou se a autonomia do médico, a tal da receita off label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão.”





“Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil a cada cinco votos o senhor teve quatro votos. E de volta pro Marcola, o Marcola foi flagrado, teve ligação telefônica grampeada. E ele diz ali. Chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltou em outro presídio, isso é um crime, seu Lula.”





“A covid, a pandemia, o fique em casa, uma guerra lá fora, explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo, no Brasil não foi diferente. Mas nós tínhamos obrigação de buscar uma alternativa. Fomos ao Parlamento, à Câmara e ao Senado, foi apresentada uma proposta, um projeto, muito debatido. No final, o Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do icms para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis.”





“Sem mentir, vocês chegam aonde. Vocês não têm que falar do seu passado, que não tem nada que presta no seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros.”





“Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o Parlamento trabalha melhor na distribuição de renda que nós pelo lado de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente.”





“Você vem falar que não houve roubalheira, que você trabalhou para o bem da Petrobras, não dá nem para discutir…”





“Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um google em casa, vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016, governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%.”









Frases de Lula no debate Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República (foto: NELSON ALMEIDA/AFP) “Dá um google em casa aí. Desmatamento de 2003 a 2006. Quatro anos de governo Lula. Depois dá um google, Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. No seu governo foi desmatado mais do que o dobro do que no meu. Dá um google você aí em casa.”

“Temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa taxar menos os mais pobre, os trabalhadores, e cobrar dos mais ricos.”





“O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. Foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre.”





“Eu não faço acusações mentirosas. São dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive de corrupção, definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que sua negligência fez com que 680 (mil) pessoas morressem, quando mais da metade poderia ter sido salva.”





“Não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou.”





“Você virou vendedor de um remédio que não servia pra nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantã, você não respeitou a Fiocruz que são laboratórios de excelência neste país que poderiam ter lhe ajudado. Se tivesse humildade você podia ter resolvido parte do problema. Mas certamente você não quis resolver porque você não quis entender o sofrimento do povo.”





“O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com miliciano e crime organizado ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, da culpabilidade do crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia, porque fui eu que fiz prisões de segurança máxima. Cinco prisões de segurança máxima foram feitas no meu governo. E se o Alckmin, o governador, não quis transferir é porque ele tinha razão para não transferir. Quem sabe a segurança dele não tinha razão para transferir? Mas o dado concreto é o seguinte: você está falando com o cara que fez cinco presídios de segurança máxima neste país. Quantos você fez? Nenhum.”





“Não tinha bandido na passeata, ali tinha mulheres e homens que trabalham, que levantam 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos o senhor sabe onde está. Tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. O senhor sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão.”





“Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga R$ 3 bilhões por ano para usar os gasodutos. Ou seja, em 10 anos já se consumiu o dinheiro que pegou e, mesmo assim, vai continuar pagando R$ 3 bilhões.”





“Já participei de outras campanhas, contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra e o nível era outro. Era um nível civilizado. Era um nível em que a verdade sempre prevalecia. A verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país. A gente debatia economia, trabalho, debatia salário. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a Justiça tem que tomar decisão e, toda vez que houver a mentira, a gente vai entrar com processo para tirar as coisas que são mentirosas.”





“Quando um presidente da República é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brsaileiro tem responsabilidade por quem indicou ou não.”





“Não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas confessaram. Quando o cara confessa o crime é porque ele cometeu o crime. Que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que para combater a corrupção você não precisa quebrar as empresas.”





“Quando eu deixei a Presidência, a indústria automobilística produzia 3,7 milhões de carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros.”





“Nós estamos com a economia atrofiada. Uma economia que você fala que está bombando, só e for no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da economia.”









Pandemia, meio ambiente e segurança pública, temas que ficaram um pouco esquecidos dos debates presidenciais anteriores, ganharam força neste primeiro confronto entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno das eleições. O formato da discussão, que permitiu maior liberdade para perguntas e respostas e uma proximidade entre os candidatos, proporcionou momentos inusitados, risos e troca de alfinetadas mais olho no olho.Confira algumas das principais frases ditas por Bolsonaro e Lula no debate na Band na noite deste domingo (16/10). Candidatos têm outros quatro debates marcados. No dia 17 será o encontro na Rede TV!; dia 21 no SBT/TV Alterosa, CNN Brasil, Estadão, Veja, Terra e NovaBrasilFM; dia