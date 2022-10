Lula esgota tempo e Bolsonaro fala por cinco minutos sem interrupções

Por Ana Mendonça



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esgotou o tempo e acabou deixando o presidente Jair Bolsonaro (PL) falando por 5 minutos ininterruptos durante debate da Tv Band, que acontece neste domingo (16/10).





Durante o tempo, Bolsonaro acusou Lula de corrupção, falou sobre alianças políticas do ex-presidente, citou o boné usado pelo ex-presidente no complexo do Alemão (que continha a sigla CXP, que significa complexo e foi avo de fake news) e citou imigrantes da Venezuela.





Para Bolsonaro, quem cuida do povo é ele. "Olha o Auxílio Brasil. Multipliquei por três o valor", disse.

Em seguida, o presidente disse que Lula é “apaixonado” por Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. “Olha para onde estão indo esses países. Lula fez campanha para eles. Olha como está o povo da Venezuela, o país mais rico em petróleo. Olha para onde está indo a Argentina", disse Bolsonaro.





O presidente ainda citou que o presidente da Argentina, Alberto Fernández, foi visitar Lula na cadeia. E que várias pessoas já estão abaixo da linha da pobreza no país vizinho.





"Esse nosso povo respira liberdade. Lula, durante a pandemia, muitos governadores fecharam igrejas", seguiu.





Bolsonaro também citou os imigrantes venezuelanos. "Pobreza e miséria. Quem vive bem lá é o próprio Maduro. Por que chegaram a esse ponto? Acreditaram nas mentiras. Nas propostas mirabolantes", diz Bolsonaro





"Se o Brasil estava tão bem, por que não pagou o valor digno do brasileiro? Eu tripliquei esse valor mesmo sendo o presidente que pegou o teto de gastos", continuou o presidente. "Vivíamos em uma cleptocracia, como disse Gilmar Mendes. Roubaram tudo que quiseram", concluiu.