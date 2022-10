Bolsonaro para Lula no debate: 'Por que Venezuela tem metrô e BH não?'

Por Natasha Werneck

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) questionou seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que governou o país entre 2003 e 2010, sobre o metrô de Belo Horizonte. Segundo o atual presidente, o petista investiu no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com verba para obras no exterior, como a Venezuela, e se esqueceu da capital mineira.