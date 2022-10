Bolsonaro diz que Lula desmatou mais: 'Dá um google em casa!'

Natasha Werneck



Jair Bolsonaro (PL) no debate da Band, neste domingo (16/10) (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)





O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, acusou seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ter o dobro do desmatamento na Amazônia em seu governo, entre 2003 e 2010, do que na atual gestão. Durante o debate na Band, neste domingo (16/10), o atual chefe do Executivo pediu para os telespectadores darem “um google em casa” para ver quem prejudicou mais a floresta.









Bolsonaro o convidou para ficar ao seu lado na resposta e afirmou que o governo do petista teve mais desmatamento do que no atual: “Dá um google em casa aí: desmatamento 2003 - 2006, quatro anos de governo Lula. Depois dá um google: desmatamento 2019 - 2022 Jair Bolsonaro. No seu governo foi desmatado mais o dobro que o meu. Dá o google em casa.”





O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial. O programa deste domingo é realizado pelo Grupo Bandeirantes, Uol, TV Cultura e a Folha de S. Paulo.





O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.





Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.