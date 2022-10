Lula para Bolsonaro: 'Por que você não dá aumento real no salário mínimo?'

Por Vinícius Prates





Durante o debate na Band, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou por que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não dá um "aumento real" para o salário mínimo há quatro anos. Lula ainda alegou que em seu governo a economia crescia em média 4% e no governo Bolsonaro está crescendo "menos que 2%".









Bolsonaro não respondeu ao ex-presidente sobre o questionamento do salário mínimo e desviou o assunto, alegando que em seu governo a economia cresceu mais, mesmo com os fatores da pandemia da COVID-19 e da guerra russo-ucraniana. Em seguida, pediu aos telespectadores que "dessem um google" para tirar as próprias conclusões.

Lula disse que há quatro anos brasileiro não vê aumento real no salário mínimo (foto: Nelson Almeida/AFP)



Debate na Band





O debate da Band é o primeiro no segundo turno da eleição presidencial. O programa deste domingo é realizado pelo Grupo Bandeirantes, Uol, TV Cultura e a Folha de S. Paulo.





O próximo e último debate entre os candidatos à Presidência deve ser realizado pela TV Globo. Ele deve ocorrer em 28 de outubro, a dois dias do segundo turno - no dia 30.





Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, em 2 de outubro, e terminou à frente na disputa pela Presidência da República. Já Bolsonaro, que foi o segundo colocado, conseguiu 43,20%.