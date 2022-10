Interrogações sobre saúde e idade rondam Lula e Bolsonaro

Lula aponta o dedo e Bolsonaro estende mão em debate na Band (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Brasil, um país jovem, vai eleger em 30 de outubro um presidente idoso: Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, ou Jair Bolsonaro, de 67, ambos com histórico de graves problemas de saúde.Tanto o ex-presidente Lula (PT) quanto Bolsonaro (PL), porém, esforçam-se para apresentar uma imagem dinâmica e atlética durante a exaustiva campanha eleitoral.Com voz extremamente rouca, Lula às vezes tem dificuldades para se fazer entender. "Preciso parar de falar um mês para recuperar", brincou o candidato, que discursou para multidões nas últimas semanas, frequentemente com uma garrafa d'água nas mãos.Sua voz cada vez mais debilitada foi questionada por uma avalanche de comentários de internautas, especialmente do campo bolsonarista. "Lula tá sem voz, teve câncer na garganta", disse um deles.Em outubro de 2011, Lula, que havia deixado o cigarro um ano antes após meio século de tabagismo, teve um câncer de laringe após deixar a Presidência e se submeteu a quimioterapia e radioterapia. Os médicos anunciaram "uma remissão total" no ano seguinte.Lula é consciente de que sua idade não é uma vantagem. "Sou um jovem comparado a Joe Biden!", brincou no ano passado ao se referir ao presidente americano que chegou à Casa Branca aos 78 amos."Todo mundo sabe que tenho quatro anos para fazer tudo isto (que preciso fazer)", declarou Lula durante a campanha, descartando imediatamente um segundo mandato."Não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição", acrescentando que "a natureza é implacável".Alguns o atacaram por sua idade e saúde, especialmente Ciro Gomes (PDT), seu adversário no primeiro turno, que em agosto afirmou que Lula "está cada dia mais fraco fisicamente e psicologicamente" e questionou sua capacidade de enfrentar Bolsonaro. Mais tarde, Ciro retirou suas declarações e admitiu ter sido "muito duro" com Lula.O velho ícone da esquerda, figura-chave na política do país há quatro décadas, tem feito o possível para parecer jovem e saudável.Após o anúncio de sua campanha, Lula tem aparecido no Instagram e no Twitter jogando-se nas ondas do mar, praticando musculação e tocando bateria.Em abril, sua foto de perfil mudou e o septuagenário apareceu usando óculos de sol com lentes espelhadas. "Pediram para dar uma rejuvenescida nas redes", disse.Em junho, apareceu em um vídeo no Instagram usando uma camiseta sem mangas, levantando pesos e mostrando o bíceps com orgulho. "Bom dia! Levanto todos os dias 5h30 para fazer minha ginástica. Quero viver até os 120 anos e me cuido pra isso", dizia a legenda da foto.Durante os 580 dias em que ficou preso por corrupção em Curitiba em 2018-2019, Lula se manteve em forma correndo 9 km diariamente em uma esteira. Além disso, fez tratamento para hipertensão e acompanhamento com um oncologista.Bolsonaro, seu adversário, uma década mais novo e avô de três netas, multiplicou suas práticas esportivas durante a campanha.Apareceu montando a cavalo, no lombo de um touro e participando de um rodeio. Também andou de jet-ski e participou de várias motociatas.No entanto, Bolsonaro sofre com graves sequelas da facada que quase lhe tirou a vida em setembro de 2018, antes de sua eleição.Durante todo seu mandato enfrentou obstruções, aderências intestinais e foi hospitalizado de emergência algumas vezes. A última foi em janeiro, quando procurou seu médico "chorando de dor", dizendo "estou morrendo", segundo seu cirurgião Antonio Luiz Macedo.Bolsonaro foi operado seis vezes desde o final de 2018, quatro por sequelas do atentado e as outras duas por uma vasectomia e um cálculo na bexiga. A imagem do presidente com uma sonda nasogástrica em um leito de hospital se tornou habitual.Jair Bolsonaro sofrerá problemas intestinais por toda sua vida, segundo um cirurgião citado pelo jornalSeu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), disse à emissoraque o pai precisa se abster de muitas coisas e fazer uma dieta restrita constantemente. Segundo a imprensa, no entanto, o presidente continua se alimentando muito mal.