Filho de Leonardo, João Guilherme critica apoio a Bolsonaro: 'Enojado'

João Guilherme é filho do cantor Leonardo (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Durante o encontro, que foi em Brasília e contou com a participação de outros nomes do sertanejo, como Zezé di Camargo, Sorocaba, Chitaozinho e o apresentador de televisão Ratinho, Leonardo comparou as eleições de 2022 com a maniqueísmo entre bem e mal, expresso nos textos bíblicos. Após divulgação da presença de Leonardo na reunião de apoio de cantores sertanejos a Bolsonaro, nesta segunda-feira (17/10), o filho do artista, João Guilherme Ávila, disparou uma série de tuítes contrários à postura política do pai.Durante o encontro, que foi em Brasília e contou com a participação de outros nomes do sertanejo, como Zezé di Camargo, Sorocaba, Chitaozinho e o apresentador de televisão Ratinho, Leonardo comparou as eleições de 2022 com a maniqueísmo entre bem e mal, expresso nos textos bíblicos.





"[Estou] muito orgulhoso de estar junto com vocês. Agradeço a Deus por estar aqui, e tenho certeza que é luta do bem contra o mal. Aprendi desde criança na Igreja Católica que o bem sempre vence o mal", declarou o artista.



No entanto, a mesma concepção não é partilhada com o filho João Guilherme, que em diversas postagens, posicionou-se contrário ao governo Bolsonaro e a escolha política do pai.



"Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei", escreveu João Guilherme.

Leia: Gusttavo Lima sobre motivo de apoio a Bolsonaro: 'Ideal de família'

O jovem lamenta o poder de influência que o pai tem, defendendo uma visão oposta. Mas não em termos de bem e mal: para ele, Leonardo estaria do lado errado da história.



"Hoje tô triste. sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego."



Apesar do discordância política, o rapaz manteve seu cuidado com a figura paterna: "Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", conclui.

Internautas criticam

Usuários o Twitter foram em cima do posicionamento de João Guilherme, afirmando que para o jovem é fácil manter tal conduta, já que seria sustentado pelo pai, sem nunca ter precisado trabalhar.



Objetivamente, ele respondeu: "E por favor não me venham com discursos como “Se sustenta sem a pensão do seu pai então…” ou

“Nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…”. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. NUNCA dependi dele".



Bolsonaro enaltece o sertanejo, o agro e a família

No encontro o atual presidente afirmou ser fã de sertanejo, estilo que ouvia na juventude "com aquele jeitão meio do povão". Durante sua fala Bolsonaro defendeu o agro, que permanece associado ao sertanejo.



"O agronegócio garante nossa segurança alimentar e mais de 1 bilhão no mundo", disse.



Apesar da declaração, o Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de brasileiros em condição de insegurança alimentar.



Bolsonaro enalteceu ainda seu governo, apontando a queda no desemprego e a "excelente política externa".



O presidente reforçou também sua repulsa ao que chama de ideologia de gênero, sua defesa da família e a luta contra as drogas. Por fim, prometeu política de diminuição da maioridade penal. "A minoria dos jovens que ousam roubar celular nas ruas não vai ter vida boa", defendeu.