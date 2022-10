Bolsonaro é recebido em Juiz de Fora com gritos de aleluia e glória a Deus

Por Bruno Luis Barros





Bolsonaro é recebido por apoiadores no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Foram (foto: Bruno Luis Barros/EM/D.A Press)

Em sua quarta visita a Minas Gerais após o primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou no início da tarde desta terça-feira (18/10) no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e foi recepcioando com gritos de aleluia e glória a Deus.





Acompanhado do candidato à vice-presidência da República, Braga Netto (PL), Bolsonaro foi recebido pelo governador reeleito e correligionário Romeu Zema (Novo), que chegou à cidade pela manhã. Na semana passada, Zema assumiu a coordenação da campanha do presidenciável no estado.





"Aqui em Juiz de Fora eu renasci. Os médicos da Santa Casa, inspirados em Deus, salvaram a minha vida. Hoje é o dia do aniversário da minha filha. Eu sempre pedi muito obrigado a Deus e aos nossos médicos", iniciou Bolsonaro ao relembrar o atentado a faca, em 2018, na cidade.





Depois, o presidente disse que está em jogo uma diferença enorme entre duas pessoas. Ele questionou se Lula acredita ou não em Deus. "Nós respeitamos todas as religiões e também quem não tem", disse.





Em seu discurso, seguiu reforçando os já conhecidos jargões de campanha. "Temos que avaliar se a pessoa defende ou não a família, o aborto, a ideologia de gênero e liberação das drogas."





Do lado de fora, um público modesto em relação às outras visitas à cidade o aguardava





Na sequência, Bolsonaro seguiu para o Centro da cidade, onde faz um comício para apoiadores na Praça da Estação. A previsão é que o evento termine às 16h30.





O local do discurso na tarde de hoje é o mesmo onde o então candidato à Presidência pelo PSL faria pronunciamento em 2018, na sede da Associação Comercial e Empresarial, ao terminar o trajeto programado na cidade.



O planejamento foi interrompido, à época, em virtude do atentado a faca cometido por Adèlio Bispo de Oliveira. Agora, em novo ato rumo à reeleição, a expectativa é que Bolsonaro fale para seus eleitores da sacada da sede da associação.





Após o atentado, Bolsonaro só voltou a Juiz de Fora em 16 de julho deste ano para visitar a Santa Casa de Misericórdia – local onde ficou internado à época para passar por cirurgia em decorrência do ataque.



Em 16 de agosto, o presidente voltou à cidade, marcando o início de sua campanha eleitoral pela corrida ao Planalto. Assumindo tom simbólico, o chefe do Executivo nacional declarou algumas vezes que Juiz de Fora foi o local onde ele “renasceu”.





Ainda nesta terça-feira, o presidente segue para Montes Claros, no Norte do estado, para participar, a partir das 18h30, de um encontro com prefeitos da região. Às 19h45 está previsto outro comício no Parque de Exposições João Alencar de Athayde.

Ofensiva em Minas





Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais apresentou, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um crescimento de 2,25% do eleitorado, passando a ter 16,2 milhões de pessoas aptas a votar. Em primeiro lugar está o estado de São Paulo.





Logo, não é por acaso que os presidenciáveis tenham colocado cidades mineiras na rota pela busca de votos. Lula também cumprirá agenda no estado em Teófilo Otoni e Governador Valadares na próxima sexta-feira (21/10). No sábado (22/10), ele volta a Belo Horizonte. O petista fez o primeiro ato de campanha na capital mineira após o primeiro turno no domingo (9/10).





Nesse sentido, as três ofensivas anteriores de Bolsonaro no estado – como parte dos atos de campanha no segundo turno – aconteceram em Belo Horizonte.





Na quinta-feira (6/10), durante evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), ele discursou para empresários no Teatro Sesiminas, Região Leste.





Na quarta-feira (12/10), em trio elétrico instalado em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro, o presidente pediu aos fiéis que apoiem sua reeleição. Por fim, na sexta-feira (14/10), Bolsonaro participou de um encontro com centenas de prefeitos, vereadores e secretários municipais de diversas regiões mineiras.





Disputa





Conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas no último domingo (16/10) – que traz o cenário eleitoral na corrida ao Palácio do Planalto no segundo turno –, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em Minas Gerais com 50,2% das intenções de voto, contra 47,7% de Bolsonaro – o que configura um empate técnico dentro da margem de erro.





Brancos, nulos e indecisos somam 2,1%.

Em nível nacional, levantamento do Ipec, divulgado nessa segunda-feira (17/10), mostra que o petista segue à frente com 54% dos votos válidos, contra 46% do atual presidente.





Vale destacar que, no primeiro turno das eleições, Lula venceu em Minas com 5,8 milhões de votos (48,29%). O chefe do Executivo nacional obteve 5,2 milhões (43,6%).





Já o governador Romeu Zema foi reeleito em primeiro turno com 56,18% em 2 de outubro. Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, foi o segundo mais votado, com 35,08%. O senador Carlos Viana (PL-MG), então candidato oficial de Bolsonaro em Minas, teve 7,23% e parou na terceira posição.





Zema teve como nome à Presidência da República no primeiro turno o correligionário Felipe d'Ávila (Novo), que obteve apenas 0,47% e ficou na sexta posição.