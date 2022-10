'Respeita a favela': Aglomerado da Serra protesta contra fala de Bolsonaro

Por Cler Santos

Em protesto à fala sobre favelas do candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro (PL), no último debate realizado no domingo (16/10), o morador do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Pablo Ramos Freire (Mc Pablo) divulgou projeções luminosas na comunidade com os dizeres: “Respeita a favela, Bolsonaro”, "Serra fechada com Lula” e “Fora Bolsonaro”





As projeções luminosas foram espalhados pelo Aglomerado em protesto à fala de Bolsonaro (foto: Pablo Ramos/Reprodução)

Durante o debate da Band, o presidente Bolsonaro, candidado à reeleição, disse que na visita de Lula a uma comunidade carioca tinha "só traficante" . Para Pablo, a fala de Bolsonaro foi desnecessária e preconceituosa.

“Dentro da favela não tem só bandido, bandido tem em todo lugar. O protesto é em nome da favela e contra essas falas preconceituosas. Eu acho que já é tempo dessas falas serem esquecidas e do nosso povo deixar de ser rotulado como traficante”, disse.

O morador do Aglomerado da Serra também revelou o que espera ao fim desse período de eleições. “Espero que esse seja o momento do país se reerguer economicamente para gente se empoderar e vestir a camisa do Brasil de novo pela pátria, e não por um partido político.”

Casa Cordeiro

A Casa Cordeiro realiza ações de apoio e engajamento social por todo o Aglomerado (foto: Pablo Ramos/Reprodução)

Pablo Ramos Freire e Paulo Henrique Cordeiro coordenam a instituição social Casa Cordeiro, que visa realizar ações humanitárias no Aglomerado da Serra, com atendimento jurídico e social, entrega de cestas básicas e encaminhamento para vagas de emprego.

O projeto foi criado em homenagem a um amigo e irmão de Paulo, Jonathan Cordeiro, que morreu há 2 anos.

Há oito anos, Mc Pablo falou sobre a Casa Cordeiro na música ‘Gente da Nossa Gente’ que teve 15 milhões de visualizações no Youtube, e trouxe visibilidade para o projeto.



Atualmente, a Casa Cordeiro está recebendo doações para a finalização da construção de sua sede pelo pix mcpablofunk@gmail.com e de forma presencial no endereço Rua Santa Rita, 4133 - Fazendinha, em Belo Horizonte.



Ao final das obras, previstas para durarem até o final de julho de 2023, a Casa Cordeiro pretende oferecer ainda aulas de inglês, além de atendimentos de clínica geral e psicológicos.



Já Pablo, além das atividade na Casa Cordeiro, também desenvolve outro trabalho na comunidade dando aulas de música para as pessoas de baixa renda. “A favela tem perspectiva de vida e tem o seu lugar. Trabalho para levar aos moradores informação, educação e cursos”, explicou.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais