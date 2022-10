Bolsonaro em Juiz de Fora: 'Levem a vovó para votar'

Por Bruno Luis Barros

Jair Bolsonaro, ao lado do governador Romeu Zema, durante visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta terça-feira (18/10) (foto: Bruno Luis Barros/EM/D.A. Press - 18/10/2022)

Em sua quarta visita a Minas Gerais após o primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro, que desembarcou no início da tarde desta terça-feira (18/10) no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, pediu votos e recomendou aos eleitores que levem os idosos às urnas em 30 de outubro.

"Nesse momento, quero pedir a vocês para pedir votos e que levem a vovó para votar. A votação vai ser bastante rápida. É só um voto. Perdemos aqui no primeiro turno, mas já estamos empatados. Faltam 14 dias. Vamos ganhar essa eleição", disse.





"Aqui em Juiz de Fora eu renasci. Os médicos da Santa Casa, inspirados em Deus, salvaram a minha vida. Hoje é o dia do aniversário da minha filha. Eu sempre pedi muito obrigado a Deus e aos nossos médicos", declarou Bolsonaro ao relembrar o atentado a faca que sofreu em 2018 na cidade.Depois, o presidente disse que está em jogo uma diferença enorme entre duas pessoas. Ele questionou se Lula acredita ou não em Deus. "Nós respeitamos todas as religiões e também quem não tem", pontuou.

Em seu discurso, o presidente seguiu reforçando os já conhecidos jargões de campanha. "Temos que avaliar se a pessoa defende ou não a família, o aborto, a ideologia de gênero e liberação das drogas."



Agora à tarde, o presidente realiza um comício para apoiadores na Praça da Estação, no Centro. A previsão é que o evento termine na Manchester Mineira às 16h30.



Ainda nesta terça-feira, o presidente segue para Montes Claros, no Norte do estado, para participar, a partir das 18h30, de um encontro com prefeitos da região. Às 19h45 está previsto outro comício no Parque de Exposições João Alencar de Athayde.