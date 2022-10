Bolsonaro diz acreditar na virada em Minas: 'Futuro na mão de vocês'

Disputa



Em Minas, Lula levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios. Já em âmbito nacional, o resultado foi de 48,43% a 43,20%. Assim como no cenário geral do Brasil , Lula terminou à frente no primeiro turno em Minas Gerais. Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Presidente afirmou que o Brasil 'vai continuar livre e sendo um exemplo para o mundo democrático' (foto: Tulio Santos/EM/DA Press) Jair Bolsonaro visitou Juiz de Fora nesta terça-feira para comício nesta tarde. O presidente esteve ao lado de aliados, entre eles o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Foi a quarta visita em Minas depois do primeiro turno. Da Zona da Mata, Bolsonarou seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde também realiza ato eleitoral na noite desta quarta.

Na quinta-feira (6) da semana retrasada, Bolsonaro participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12), ele esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (14), o presidente se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram na capital mineira, BH.