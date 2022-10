Lula no Flow: ex-presidente participa hoje (18/10) de podcast

Lula já esteve no Podpah, podcast rival de Flow (foto: Youtube/Reprodução)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do podcast Flow, nesta terça-feira (18/10). O programa será conduzido pelo apresentador Igor 3K e deverá começar às 19h.A entrevista vem sendo considerada de extrema importância pela campanha de Lula. O petista segundo turno da eleição contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).Um dos principais podcasts do país, o Flow já contou com a presença de Bolsonaro na campanha eleitoral deste ano, em uma entrevista que durou mais de cinco horas no dia 8 de agosto.Na oportunidade, o candidato à reeleição conseguiu mobilizar mais de 550 mil pessoas nas redes sociais e gerou cerca de 5,2 milhões de visualizações.O podcast Flow ainda recebeu Simone Tebet (MDB), agora apoiadora de Lula, e Ciro Gomes (PDT), que acompanhou o partido no voto no petista. Os dois foram, respectivamente, terceiro e quarto colocados no primeiro turno da eleição presidencial.O Flow era apresentado anteriormente também por Monark, que deixou o programa depois de defender ideias nazistas.A entrevista de Lula poderá ser acompanhada ao vivo nos canais do Flow no Youtube, no Facebook e na plataforma Twitch.