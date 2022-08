Checamos as principais falas de Bolsonaro sobre COVID em entrevista ao Flow

Uma criança recebe uma dose da vacina da Pfizer em São Paulo, em 14 de janeiro de 2022 (foto: (AFP / NELSON ALMEIDA))

'Tiraram de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia': Enganoso

"Essa agora é uma vacina experimental': Enganoso

'O Agnaldo Timóteo não tava vacinado? Morreu do quê? Tarcísio Meira tava vacinado? Morreu do que?': Enganoso

"Agora respeitem quem não quer tomar a vacina. Se você tá vacinado, você não vai ser contaminado': Falso

"Eu sempre falei que não podíamos fechar escolas. [...] Porque a criança, ela é assintomática, você não vê criança internada por covid": Falso

"Tem um estudo israelense que a Pfizer tem proteção de 4 semanas": Enganoso

'Quem se contaminou está melhor imunizado do que quem tomou a vacina. Por que o que é a vacina? É um vírus inativo': Enganoso

Em entrevista concedida ao podcast Flow em 8 de agosto de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a repetir desinformações sobre a pandemia de covid-19 e os imunizantes criados para combater a doença. Dentre outras alegações, o mandatário disse que as vacinas são experimentais e que 'você não vê criança internada por covid'. Confira a seguir a verificação das principais falas do governante sobre o tema.Na fala , o presidente se referia a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) tomadas em 2020. Na ocasião, a corte entendeu que tanto o governo federal quanto estados, municípios e o Distrito Federal tinham responsabilidade de adotarem medidas relacionadas à pandemia de covid-19.Em uma decisão de março de 2020 , por exemplo, o então ministro Marco Aurélio Mello deixou explícita a competência concorrente de estados e municípios com relação às medidas de enfrentamento, como de isolamento e quarentena. A decisão foi posteriormente acatada em plenário pela corte.O STF já rebateu em mais de uma ocasião a afirmação de que isso teria impedido a atuação do governo federal na pandemia ( 1 2 ). ', resumiu a corte.Em verificações anteriores ( 1 2 ), especialistas já explicaram à AFP que não é correto dizer que as vacinas contra covid-19 são experimentais, já que passaram por todas as fases de desenvolvimento para imunizantes, além de diversas etapas de controle.Dada a emergência sanitária, essas fases foram desenvolvidas simultaneamente e as tecnologias utilizadas foram baseadas em estudos anteriores para o desenvolvimento de vacinas contra a SARS e a MERS, por exemplo.Por ser um processo rigoroso, e por já haver dados confiáveis coletados sobre os imunizantes em uso no Brasil, '[atualmente aplicadas]disse o imunologista e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Eduardo Silveira , à AFP em julho de 2021.Embora seja verdade que indivíduos vacinados possam vir a óbito por conta da covid-19, especialistas e estudos já mostraram que os vacinados têm muito menos probabilidade de morrerem. A possibilidade de desenvolver um quadro grave também pode ser influenciada por fatores como idade e imunossupressão. Saiba mais nesta verificação da AFP.Além de nenhuma vacina ser 100% eficaz para evitar a contaminação, a vacinação é uma estratégia de proteção coletiva, e não somente individual. Isso significa que a recusa à vacinação por parte de grupos de indivíduos pode levar a surtos da doença e é uma ameaça ao controle epidemiológico., explicou Cristina Bonorino , professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), à AFP em setembro de 2020.Embora os riscos da covid-19 sejam menores em crianças do que adultos, especialistas e organizações de saúde reforçam que a doença representa, sim, um perigo a esse grupo . Dados analisados pela Fiocruz revelaram que 1.439 crianças de até 5 anos morreram pela covid-19 em 2020 e 2021 no Brasil.Um painel interativo da Unicef com dados de 102 países, consultado pela AFP em 9 de agosto de 2022, estima que 4.876 crianças de 0 a 4 anos de idade morreram devido à doença.Uma busca por palavras-chave em português e em inglês não localizou um estudo feito em Israel com a conclusão citada.No entanto, a pesquisa trouxe como resultados notícias a respeito de um estudo israelense que concluiu que a proteção da vacina Pfizer contra infecção da variante ômicron cai após 4 semanas. A pesquisa, porém, destaca que a proteção contra casos graves não diminuiu após esse período., disse à AFP a biomédica Mellanie Fontes-Dutra , em 9 de agosto de 2022.



'Infelizmente, isso não é uma realidade para todos os casos. Recuperados não-vacinados podem não ter uma proteção abrangente para as sub-linhagens da omicron, diferente do que se observa em recuperados que foram vacinados, que têm uma proteção mais abrangente para as variantes', explicou Fontes-Dutra, citando esta pesquisa.



A OMS destaca também que as vacinas protegem contra a doença sem oferecer os riscos de uma infecção.

Esta verificação foi realizada com base em informações científicas e oficiais sobre o novo coronavírus disponíveis na data desta publicação.

