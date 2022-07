Homem que cita Lula e Bolsonaro em escola não é policial penal acusado de matar tesoureiro do PT

Usuários dizem que o homem que interage com crianças em uma escola citando o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é Jorge José da Rocha Guaranho, policial penal federal que assassinou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 9 de julho de 2022.





Mas o registro, reproduzido nas redes sociais mais de 450 mil vezes a partir do dia seguinte, mostra André Henrique (PV), vereador de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, que protagonizou a cena em uma escola municipal da cidade, em abril de 2022., dizem publicações compartilhadas no Twitter ( 1 2 ), Facebook No vídeo viralizado, escuta-se um homem falar:. Em seguida, ele diz:, e uma criança responde:No entanto, o homem visto nas imagens não é o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de matar o tesoureiro do PT Marcelo Arruda em 9 de julho passado, em Foz do Iguaçu, como apontado nas postagens.Em abril de 2022, quando a sequência circulou pela primeira vez , sem alusão a Guaranho, ele chegou a compartilhá-la no Twitter , mas sem fazer comentários.Buscas por palavras-chave relacionadas ao vídeo levaram a notícias sobre a presença de um vereador filiado ao Partido Verde ( 1 2 ) em uma escola pública de Ouro Preto do Oeste (RO).De acordo com as informações divulgadas, esse vereador passaria por um processo administrativo disciplinar e também poderia perder sua filiação ao partidoUma pesquisa pelos vereadores eleitos em 2020 para representar a cidade mostrou dois representantes do PV: Robinho , eleito com 984 votos, e André Henrique , eleito com 337 votos.Consultas a fotos e vídeos dos dois permitiu identificar que o homem visto no vídeo é André Henrique.Em uma publicação de 20 de abril de 2022 feita em seu Instagram, ele fala sobre seu projeto intitulado 'Saber Mais Política' e diz que passará para conversar com turmas da quarta e da quinta série. No fim do vídeo, ele aparece em sala de aula usando roupas com elementos comuns aos do vídeo viral, como o colete verde, a calça jeans clara e a blusa cinza.Em 5 de maio de 2022, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero) divulgou uma nota repudiando a atitude do vereador:[André Henrique]Uma nova busca por palavras-chave levou à notícia de que a Presidência da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, pressionada por manifestação comunitária, encaminhou um ofício à pasta de Educação do município solicitando informações sobre a atuação do legislador em escolas locais.Questionada pelo AFP Checamos sobre o posicionamento do Partido Verde em relação ao caso, sua assessoria informou em 12 de julho de 2022 que o homem visto no vídeo viralizado é vereador da sigla., detalhou.O conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos