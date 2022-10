As 8 dicas de Janones para ajudar a eleger Lula

Entre as sugestões de Janones, está a inserção do Telegram com ações coordenadas e centralizadas (foto: Instagram/Reprodução)





Coordenador da campanha on-line do petista, o deputado participou de reunião online, nesta terça-feira (18/10), aberta com comunicadores simpáticos ao ex-presidente.





Nikolas dá 'block' em Janones: 'Deixa ele comemorar. Fim' Além de Janones, estavam presentes os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Simone Tebet (MDB-MS), o deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente do PDT, Carlos Lupi.

Entre as sugestões de Janones, está a inserção do Telegram com ações coordenadas e centralizadas. A plataforma vem sendo usada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) para compartilhar notícias.

Confira os pontos de Janones:

8 pontos do Janones na reunião de comunicadores com Lula:





"1. Ações coordenadas e centralizadas – acompanhar telegrama do Lula e Janones





2. Estarmos preparados para mudanças repentinas





3. Postar ou repostar? acima de 10k postar, abaixo de 10k repostar





4. Na sua rede você é a estrela, fale em primeira pessoa, elabore seus próprios posts





5. Focar em quem são realmente nossos adversários, não atacar apoiadores do Bolsonaro.





6. Estética ou entrega? A rede não entrega estética aprimorada. Tudo o que é tosco e rede entrega bem.





7. Comunicar no ambiente correto, falar com o publico alvo, falar com indecisos e furar a bolha. Comunicar com eleitores de Tebet. Falar sobre cada assunto onde o publico alvo está.





8. Missão do dia: Garantir presença em massa na entrevista do Lula no podcast Flow hoje as 19h.





Não tem jogo ganho, companheirada, está nas nossas mãos garantir a democracia por meio da eleição do nosso presidente Lula, o maior presidente da história desse país!"





