Genial/Quaest divulga amanhã (19/10) pesquisa entre Lula e Bolsonaro

Por Vinícius Prates





Nova pesquisa da Genial/Quaest será divulgado amanhã (18/10) (foto: Nelson Almeida/AFP/Evaristo Sa/AFP) O instituto de pesquisa Quaest divulga amanhã (19/10) nova pesquisa da preferência dos eleitores brasileiros entre os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). O segundo turno será no dia 30 de outubro.









A margem de erro é dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.





O levantamento também irá apurar o percentual dos brasileiros que decidiram, até então, votar em branco ou nulo.





Primeiro turno





No primeiro turno das eleições Lula atingiu 48,43% dos votos válidos, um total de 57.258.115 milhões de votos.



Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 51.072.345 milhões de votos, o equivalente 43,20% do total.