Nikolas ataca Lula: 'Prometeu picanha, agora fala em churrasquinho'

Nikolas Ferreira discursa em comício de Jair Bolsonaro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Durante visita de Jair Bolsonaro (PL) a Juiz de Fora na tarde desta terça-feira (18/10), políticos da base mineira do presidente discursaram a apoiadores na cidade da Zona da Mata mineira. O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) atacou promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir que eleitores do atual presidente consigam votos de jovens indecisos.O vereador de Belo Horizonte que ocupará cargo na Câmara dos Deputados em 2023 disse aos apoiadores que eles devem ir atrás dos indecisos para conseguir votos na cidade. Lula venceu em Juiz de Fora com 52,62% dos votos contra 38,41% de Bolsonaro. Em Minas, o petista foi preferência de 48,29% dos eleitores ante 43,6% do atual presidente.“Nossa missão é ir atrás daqueles que estão indecisos. Jovens que estão muitos sendo enganados pelas mentiras mirabolantes do PT, fantasiosas. Dá só uma olhada: o Lula prometeu picanha, vocês viram? Agora no debate ele já falou em churrasquinho, presidente. No final das contas vai entregar cachorro”, disse Nikolas.No debate transmitido pela Band no último domingo (16/10), Lula encerrou suas considerações finais falando sobre a fome no Brasil. “Esse país é o maior produtor animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso, e quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho”, disse o petista.