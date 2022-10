Lula no Flow: entrevista é aprovada por 43% das menções nas redes

Por Ana Mendonça





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bateu recordes durante sua participação no podcast Flow, nessa terça-feira (18/10). A entrevista foi bastante comentada nas redes sociais, gerando 479 mil menções ao assunto, feitas por 170 mil usuários diferentes. É o que aponta a Quaest.

De acordo com o instituto, 43% das menções apresentaram teor positivo e se mostraram elogiosas à performance de Lula no podcast, além de comemorarem o recorde de audiência atingido.

Lula x Bolsonaro

Entre as menções negativas (21%), destacou-se a acusação de que Lula teria sido transfóbico. Apoiadores rebateram a acusação, mas também problematizaram a fala de Lula, contribuindo para levar o tema aos trending topics do dia.Um dos principais podcasts do país, ojá contou com a presença de Bolsonaro na campanha eleitoral deste ano, em uma entrevista que durou mais de cinco horas no dia 8 de agosto.