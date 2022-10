Nikolas sobre TSE: 'Vai mandar o Bolsonaro fazer campanha pro Lula'

'Vai mandar o Bolsonaro fazer campanha pro Lula', Nikolas Ferreira (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Mais cedo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, determinou que as plataformas digitais suspendam 11 postagens feitas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que ligaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.]





O TSE vem tomando uma série de decisões que buscam combater fake news nas eleições deste ano.





Pela manhã, o presidente da Corte eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes das redes sociais para discutir como combater a disseminação de conteúdo falso.





Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno da eleição presidencial. A votação está marcada para o próximo dia 30.





O vereador de Belo Horizonte e deputado eleito Nikolas Ferreira (PL) criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira (19/10). Para ele, daqui a pouco, o TSE “vai mandar o Bolsonaro fazer campanha pro Lula”.