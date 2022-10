Michelle Bolsonaro e Damares participam de encontro de mulheres em Uberaba

No próximo sábado (22/10), às 16h30, no ginásio do Uberaba Tênis Clube (UTC), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita Damares Alves (Republicanos) marcarão presença em um evento em Uberaba, no Triângulo Mineiro.Também estarão presentes a prefeita da cidade, Elisa Araújo (Solidariedade) e a deputada federal Greyce Elias (Avante), entre outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).