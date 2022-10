Antério Mânica, condenado pela Chacina de Unaí, anuncia apoio a Bolsonaro

Conhecido popularmente como 'Chacina de Unaí', o brutal assassinato ocorreu na manhã do dia 28 de janeiro de 2004 (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Em vídeo divulgado nas redes sociais, Mânica diz que deixou de apoiar o prefeito José Gomes Branquinho (PSDB) depois que ele se recusou a apoiar Bolsonaro.





"Unaí é a capital agrícola do estado de Minas Gerais. Precisamos do agro. E sabemos que nosso prefeito não concorda com isso. Ele não é do agro. Com a atitude de não apoiar Bolsonaro e Zema, ele dificulta as coisas”, afirmou o ex-prefeito.





O ex-prefeito de Unaí Antério Mânica anunciou a saída do PSDB para apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe do Executivo municipal foi condenado a 64 anos de prisão pelo assassinato de quatro pessoas, em 2004. 0 crime ficou conhecido como “Chacina de Unaí”. Ele recorre da sentença em liberdade.