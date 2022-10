Zema é anunciado como 'liderança religiosa' em BH

Evento acontece na Igreja Batista Getsêmani (foto: Igor Passarini/EM/DAPRESS) Durante evento com o candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Belo Horizonte, Braga Netto, nesta quarta-feira (19/10), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi anunciado como "líder religioso” aos participantes.

Antes do início do evento, que acontece na Igreja Batista Getsêmani, no Bairro Dona Clara, um telão mostrou a imagem de Zema ao lado do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) e de Braga Netto, com a inscrição embaixo: "Encontro lideranças religiosas".





De acordo com a organização, os palestrantes irão demonstrar a “notória incompatibilidade que há entre o cristianismo e os objetivos do candidato do PT”, e o quão importante será o estado de Minas Gerais para este segundo turno.





Também é esperado que as lideranças discursem sobre o papel de uma atuação política para o Brasil.





Participaram do evento os pastores Daniela e Jorge Linhares.