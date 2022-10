Zema se compara a Bolsonaro na gestão da pandemia: 'Fiz baseado na ciência'

Durante entrevista para a Jovem Pan, Romeu Zema afirmou que, diferentemente de Bolsonaro, ele deu credibilidade à equipe técnica da Saúde para gerir a pandemia em Minas Gerais (foto: Reprodução/Jovem Pan)



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que, em relação à pandemia do coronavírus, ele e o presidente Jair Bolsonaro (PL) agiram de forma diferente. De acordo com Zema, a gestão mineira deu “credibilidade às decisões técnicas” da equipe de Saúde.





“Com relação ao tratamento na pandemia, realmente há uma diferenciação entre o que eu fiz em Minas e o que o presidente Bolsonaro fez no Brasil. Eu alicercei todas as minhas decisões junto a minha equipe da saúde, o secretário de Saúde, e como não sou nenhum especialista na área da saúde, eu dei total credibilidade às decisões técnicas deles”, afirmou.

“Então eu acredito muito nessa questão do governante está alicerçando suas decisões em pessoas que são especialistas. Tanto é, que Minas Gerais, dentre os estados do sudeste, do sul e do centro-oeste, foi o estado que teve a menor taxa de mortalidade do Brasil. Então eu faria novamente aquilo que foi feito, baseado na ciência”, finalizou.

Dados da Covid-19 em Minas Gerais

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, Minas Gerais está em estabilidade nos novos casos e na mortalidade pela doença.



Ao todo, 11 mortes foram registradas nas últimas 24 horas e a média móvel casos está em torno de 4%.