Deputado bolsonarista: alunos de federais 'merecem ser queimados vivos'

O deputado federal Bibo Nunes (PL) afirmou, em uma transmissão nas redes sociais, que estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) merecem ser queimados vivos. A afirmação foi feita após protestos dos estudantes contra o corte de verbas nas instituições de ensino superior por parte do governo.Na gravação, o deputado cita o filme "Tropa de Elite" e dispara: "Pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos... queimaram vivo dentro de pneus. É isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem", afirmou.O vídeo foi ao ar no último dia 9 de outubro. Ele diz, ainda, que os estudantes pegam "dinheiro do papai e da mamãe" para comprar drogas de traficantes."Vocês são a vergonha, a escória do mundo, vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada, vocês são uns coitados, uns miseráveis", disse o parlamentar, que não conseguiu ser reeleito em 2022.A declaração de Bibo Nunes gerou revolta nas redes sociais. Muitas pessoas lembraram que o município de Santa Maria foi palco de uma das maiores tragédias recentes do Rio Grande do Sul: o incêndio da Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, que deixou 242 pessoas mortas.