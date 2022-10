Veja o que a astrologia chinesa diz sobre as eleições

Lula e Bolsonaro têm, ambos, chances de vitória e de perderem popularidade, mas o petista tem uma leve vantagem (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP e EVARISTO SA / AFP)

A astrologia chinesa tem conhecimentos mais antigos que a própria escrita e, por isso, diversos estudiosos se debruçam sobre os conhecimentos milenares. De acordo com a professora de filosofia e especialistas em técnicas da filosofia tradicional chinesa, Feng Shui, e astrologia chinesa, Fabiana Souza, não é possível fazer uma previsão exata usando a astrologia chinesa, mas é possível apontar tendências que dependem do livre arbítrio de cada sujeito para se realizar ou não.

Sabendo disso, o Estado de Minas pediu para que a especialista fizesse uma análise sobre os candidatos à Presidência da República e os resultados das urnas no segundo turno, que será realizado no próximo dia 30. Confira:

Quem pode ganhar?

Analisando o mapa astral com o sistema astrológico BaZi, também conhecido como Quatro Pilares do Destino, a especialista diz que Lula (PT) e Bolsonaro (PL) têm perfis muito parecidos, o que dificulta apontar um vencedor da disputa nas urnas.





É diferente do que aconteceu nas eleições de 2018, quando Haddad (PT) tinha uma composição energética profunda, focada no saber acadêmico, e Bolsonaro mais radiante, atraindo mais pessoas. “São candidatos extremamente fortes. Os mapas, em diversos sistemas astrológicos, mostram isso. Os dois têm capacidade de liderança, Bolsonaro tem uma coisa mais militar, para ética. Enquanto Lula é mais voltado para vida mais simples, do pobre que fica rico”, resume.

O BaZi trabalha com os cinco elementos da Natureza (madeira, fogo, terra, metal e água). O sistema astrológico gera 4 imagens diferentes segundo nosso nascimento: a imagem do ano, a imagem do mês, a imagem do dia e a imagem da hora.

“Lula e Bolsonaro nasceram no dia da Serpente, que é um animal astuto, estratégico, cheio de artimanhas”, afirma Fabiana. Ela destaca que o mapa BaZi de Lula tem a terra como o elemento mais forte. “Mostra mais praticidade, pé no chão, realismo. A terra é o elemento da generosidade. Nela plantando, tudo dá. Porém, o excesso pode gerar um desequilíbrio orgânico, deixando a pessoa muito materialista”, aponta.

Enquanto isso, o mapa de Bolsonaro tem muita madeira. “Isso mostra muita força de vontade e obstinação. Porém, carece do elemento água, que é o elemento da maleabilidade, do jogo de cintura e da comunicação”, pontua.



Segundo a especialista, Bolsonaro e Lula vivem momentos parecidos. “Ambos estão vivendo décadas e anos em que o Demônio do Roubo está presente. Essa energia pode trazer prejuízos para o indivíduo que é vítima de roubo e enganações. Ou pode favorecer o indivíduo que é o algoz, que rouba e engana os outros”, aponta. Também no sistema Bazi, o momento parece ser “ligeiramente mais favorável para o Lula”.

Em relação ao I CHING, que é um livro de tratado ético-filosófico que mostra a mudança das coisas, as previsões também são muito parecidas, ou seja, há chances de vitória para os dois candidatos. “Porém, um choque (uma traição ou qualquer outra situação chocante e não esperada) pode levar Bolsonaro ao fracasso, enquanto Lula pode ser vítima de um golpe, caso não haja com muita cautela”, alerta.

No Feng Shui, a sorte do momento também pode ser analisada. As análises são realizadas por ciclos de tempo, sendo que um período de 60 anos é divido em cinco ciclos de 12 anos. Cada um desses cinco ciclos é regido por um elemento.

Fabiana explica que, em 2020, entramos no Ciclo do Metal, que deve durar até 2031. O Metal é a energia das leis, da ética, dos costumes e das tradições. “Essa tendência favorece o povo a se voltar mais para as suas tradições, numa retomada da ordem e dos bons costumes, que trazem sensação de segurança. Favorece também as forças armadas, as guerras e os conflitos, pois essa é uma energia combativa, que não tolera meios termos”, aponta.

Ela acrescenta que o metal favorece a hora de colher o que se plantou e se responsabilizar pelas escolhas. “Tudo isso parece favorecer o Bolsonaro, né? Porém, os 5 Ciclos possuem subdivisões. E os anos de 2022 e 2023 serão regidos pelo elemento Água. Esse é o elemento da comunicação, dos subterfúgios e do jogo de cintura. Como vimos, Bolsonaro carece desse elemento em seu mapa. Ou seja, a comunicação, que é o seu ponto fraco, agora toma uma importância muito grande. Por isso, acredito que Lula tenha mais chances no momento, porque ele é mais articulado”, conclui.

Perfis dos candidatos

Segundo o sistema Bazi, o candidato à reeleição nasceu no ano do Ouro da Areia, que representa a riqueza ao alcance das mãos. “Não só de dinheiro, mas de reputação e reconhecimento. Ela destaca que essa imagem é a forma como os outros o enxergam.

Já analisando o mês, Bolsonaro nasceu na Terra da Muralha, que reflete o filtro do que pode ser mostrado. A imagem representa um cerceamento, o que impõe limites e é exclusivista para o grupo que pertence. Já o dia do nascimento do atual presidente representa o Ouro dos Candelabros, que mostra uma conexão do material com o espiritual. “A gente vê isso com o envolvimento dele com igrejas, que parece ser genuíno”, explica.

A hora do nascimento, que mostra o eu inconsciente, é a Madeira do Pinheiro Solidário, que é obstinada e difícil de mudar.

“Bolsonaro nasceu na Hora do Tigre. O Tigre é um animal ágil, impulsivo e que vive sozinho, resolve tudo à sua maneira. É fácil para ele projetar essas características do inconsciente na personalidade mais externa, pois ele nasceu no Mês do Coelho (animal compatível com o Tigre). Ou seja, ele age muito de maneira inconsciente, intuitiva... O Tigre também é bastante idealista, chegando a ser utópico algumas vezes”, analisa Fabiana.

Ele nasceu no Ano da Cabra de Madeira Yin. O ano demonstra a nossa personalidade mais externa, como os outros nos veem. “A Cabra é um animal com grande resistência física, é trabalhador, mas pode se mostrar um inimigo perigoso, pois a Cabra também é astuta e manipuladora. Porém, como disse antes, a imagem desse candidato tende a ser mais marcada pelo seu inconsciente, que é o Tigre, animal nobre, poderoso, destemido e imprevisível”, diz.

Por outro lado, Lula nasceu no ano da Água da Fonte, que lhe dá a aparência de nutridor, daquele que vai suprir a carência de todos. Já o mês é o da Terra do Telhado, que aponta um cerceamento, proteção a um clã mais fechado. É um tipo de energia que é visionária, consegue prever o futuro e tem uma autoproteção, porque vê mais adiante.

O petista nasceu no dia da Madeira da Floresta, que aponta amplos recursos internos para serem utilizados. “Ele é inteligente e se beneficiaria muito de uma educação acadêmica”, sugere.

Já a hora do nascimento de Lula é da Madeira da Grande Floresta, a mesma do dia, isso representa uma grande solidez e uma boa sustentação. Já na análise do inconsciente, Fabia aponta que o candidato nasceu no Ano do Galo de Madeira Yin. “O Galo é um animal inteligente, mas é arrogante e exibicionista, gosta de atenção e prestígio. Mas sabe ser um amigo leal”, explica.

A hora do nascimento de Lula é a do Dragão. “Dentre as características do seu inconsciente, então, estão capacidade de comando e liderança, muito entusiasmo, orgulho e um certo ar esnobe. Porém, existe um conflito interno na sua estrutura energética, o que pode trazer instabilidade para a sua vida”, avalia.

Já no sistema Zi Wei Dou Shu, que consegue prever as tendências do nosso destino de maneira detalhada, detectando os períodos mais favoráveis e desfavoráveis durante toda a vida, Bolsonaro tem um mapa um pouco mais afortunado, gerando um destino mais fácil do que o de Lula. “Bolsonaro tem muita riqueza, poder de comando e liderança, boa relação com os filhos e muitas relações amorosas. Sua carreira é marcada pelas forças armadas. É o típico general”, diz.

Lula também aparece com uma grande capacidade de comando, como um líder comunitário. “Porém, seu destino é marcado por uma relação mais conturbada com seus familiares... Não há um bom relacionamento com seus filhos e também com seus pais. Além disso, há uma certa tendência a reviravoltas em seu destino, como começar na pobreza, mas depois ficar rico”, aponta.

Na Numerologia Chinesa, Bolsonaro e Lula possuem muita força de vontade. Bolsonaro é mais determinado, enquanto Lula é mais inteligente.