Veja as previsões da numerologia para a eleição presidencial

O numerólogo analisou as datas de nascimento dos candidatos à presidência do Brasil Lula e Bolsonaro, e o ano pessoal de cada um (foto: Montagem/AFP )





A numerologia é o estudo que interpreta o significado dos números e toda a sua influência na vida das pessoas. Por meio da análise de informações e cálculos matemáticos, o especialista consegue determinar os números que serão interpretados e quais seus significados. Esse tipo de prática vai muito além da consulta, podendo ser usada, por exemplo, como palpite para o resultado das eleições presidenciais de 2022. Mas o que será que os números dizem sobre os nomes de Jair Messias Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva , às vésperas do segundo turno das eleições?









LEIA MAIS 21:40 - 11/10/2022 Veja a previsão de Márcia Sensitiva sobre eleição para presidente

21:50 - 02/10/2022 Márcia Sensitiva promete Lula no 1º turno, erra e decepciona fãs na web

Segundo o numerólogo Oscar Ahumada, a proposta do destino numerológico é entender uma sucessão de fatos e usufruir do conhecimento em benefício próprio, alcançando de maneira consciente a regência do seu número de destino, que provém da soma dos dígitos de sua data de nascimento.





"Usamos a previsão como orientação provável para que o consulente tenha uma maior amplidão de conhecimento para tomada de decisões e ou compreensão de fatos que podem acontecer em sua vida e que provêm da soma: dia + mês ano que queremos conhecer", explica Oscar Ahumada.



Ao analisar as datas de nascimento dos candidatos à presidência do Brasil e o ano pessoal de cada um (resultado da soma dos números do último aniversário), o especialista afirma que será uma "luta muito parelha". Vamos aos números:





Jair Messias Bolsonaro





21/03/1955 = 26 = 8





21/03/2022 = 2046 = 12 = 3





3 do ano pessoal 10 do mês de outubro = 13 30 do dia = 43 = 7









Leia também:



O número três do ano pessoal significa expansão social e novas oportunidades. "Além disso, Jair Messias Bolsonaro está com momentos de muita sorte tanto no mês quanto no dia. A soma do ano pessoal três com o mês 10 [outubro] dá 13, que é uma grande transformação. O número 13, somado ao dia 30 [dia da eleição], dá 43 que a soma dos algarismos dá sete, que é o momento de sorte", explica o especialista. De acordo com Ahumada, o destino do atual presidente é o número oito, que significa poder absoluto e a regência da execução no comando.Leia também: Veja as previsões da astrologia para a eleição presidencial O número três do ano pessoal significa expansão social e novas oportunidades. "Além disso, Jair Messias Bolsonaro está com momentos de muita sorte tanto no mês quanto no dia. A soma do ano pessoal três com o mês 10 [outubro] dá 13, que é uma grande transformação. O número 13, somado ao dia 30 [dia da eleição], dá 43 que a soma dos algarismos dá sete, que é o momento de sorte", explica o especialista.





"Como numerólogo, talvez, o momento mais sólido pessoal seja o do atual presidente, pois a a numerologia mostrou um momento de muita expansão e sorte", completa Ahumada.





Luiz Inácio Lula da Silva





27/10/1945 = 1982 = 20 =2





27/10/2022 = 2059 = 16 =7





7 do ano pessoal 10 do mês de outubro = 17 30 do dia = 47 = 11 = 2









Leia também: Veja a previsão do tarô sobre eleição para presidente "O ex-presidente Luiz Inácio da Silva tem como destino o número dois, que corresponde à questão das parcerias e do apoio. Perceba que ele está recebendo o apoio de Simone Tebet, do Ciro Gomes, do Pedro Amoêdo e, tudo isso, soma-se a 6% ou 7% de votos a mais que poderiam ser atribuídos ao outro candidato", afirma. O numerólogo destaca que Lula está em um momento de plenitude, já que o número do destino coincide com o resultado/energia da data final da eleição [2] correspondente à Lula.



Ahumada explica que os dois candidatos estão, numerologicamente, em momentos pessoais muito promissores. "Os números estão individualmente favoráveis a cada um deles. A pequena diferença que vale ressaltar é que, enquanto os números de Bolsonaro mostram um momento de mais sorte, os números de Lula mostram um apoio externo maior que o atual presidente não tem, o que pode ser o grande diferencial para o resultado das eleições."





"Vale lembrar que a previsão é diferente da predição. A previsão é o conhecimento pré-estabelecido de maneira consciente de algum ato certo e está vinculada a eventos que podem acontecer quando se harmonizam energias universais e pessoais. Já predizer, coisa que eu não faço, é afirmar o acontecimento de um fato certo", esclarece Ahumada.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.