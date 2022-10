Lula no Flow: o que é o ProUni, citado pelo presidenciável no podcast

por Maria Dulce Miranda





Durante a participação no podcast Flow, nessa terça-feira (18/10), o ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Programa Universidade para Todos (ProUni) foi a coisa mais extraordinária feita em seu governo. No momento, o apresentador Igor Coelho disse que ele e a esposa se formaram com o programa.

“Você não tem noção do milagre disso. Eu viajo o Brasil inteiro, a quantidade de pessoas que ficam gritando com um papelzinho na mão: ‘Lula, eu sou do ProUni, obrigado!’”, disse, justificando que o programa levou “gente da periferia para as universidades”.



Lula participou do podcast nessa terça-feira (18/10) (foto: Reprodução/ Flow podcast)

O ProUni foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, e consiste na oferta de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes em instituições privadas de educação superior. As universidades que aderem ao programa recebem isenção de tributos.

Segundo contou Lula no podcast, a ideia surgiu da professora da USP Ana Estela Haddad, esposa do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. No primeiro ano de implantação do programa, o ProUni ofereceu 112 mil vagas. Em 2022, foram 270 mil, das quais 181.036 integrais e 91.965 parciais.

O que é o ProUni

O ProUni atende estudantes sem diploma universitário, com renda de até três salários mínimos. A bolsa integral é dada a quem tem renda familiar per capita não superior a 1,5 salário mínimo e a parcial, de 50%, é voltada a quem a renda per capita não exceda três salários mínimos.





Desde a criação do programa, o ProUni foi se ajustando à realidade. Para as edições do primeiro e do segundo semestre de 2022, as inscrições foram categorizadas como ampla concorrência ou ações afirmativas. Sendo que a ordem de prioridade nas chamadas variou segundo essa categoria.

Além da renda, para concorrer ao ProUni, o estudante deve ter tirado nota igual ou maior que 450 na média do Enem e não ter tirado zero na redação. Também não pode ter feito a prova na modalidade de "treineiro". Quanto maior a nota, maior a chance de conseguir uma bolsa.



O ProUni também atende professores da rede pública de ensino (para cursos de licenciatura e pedagogia) e estudantes que tenham cursado integralmente ou parcialmente em escola particular com bolsa integral ou bolsa parcial ou sem bolsa, desde que cumprido o requisito de renda.