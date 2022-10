Lula no Flow: 'A economia só está bombando no cartão corporativo do Bozo'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no podcast Flow, nesta terça-feira (18/10) (foto: YouTube/Flow)



Natasha Werneck

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta terça-feira (18/10) sobre a economia brasileira no mandato de seu adversário, Jair Bolsonaro (PL). No podcast Flow, o petista mencionou o cartão corporativo do atual chefe do Executivo, no qual ele chamou de “Bozo”, e o comparou com sua gestão.

“Você vê o quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia: ‘A economia está bombando’. Só está bombando no cartão corporativo dele. Porque no povo… Hoje foi divulgado que o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no nosso mandato? Era 4% ao ano”, apontou o ex-presidente, que comandou o país entre 2003 e 2010.

O candidato mencionou o cartão corporativo do atual presidente devido ao relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou gastos de R$ 21 milhões entre janeiro de 2019 a março de 2021 com despesas secretas.

Disputa presidencial



Lula terminou à frente no primeiro turno em âmbito nacional, com 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro teve 43,2%.

Agora os dois candidatos disputam o segundo turno, com data marcada para 30 de outubro.