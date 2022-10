Lula no Flow: 'Bolsonaro funciona como psicopata'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no podcast Flow, nesta terça-feira (18/10) (foto: YouTube/Flow)





Natasha Werneck

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), em sua participação no podcast Flow, nesta terça-feira (18/10). O petista afirmou que sua campanha trabalha mais em desmentir as fake news que o atual chefe do Executivo inventa para se reeleger do que realmente apresentar as propostas ao Brasil. E aproveitou para chamá-lo de “psicopata”.













O petista apontou que seu concorrente vive de mentiras. “O Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata, para ele tudo pode ser transformado em uma mentira. Ele vem e mente, vai ao debate e mente. Vai em uma reunião do Congresso e mente, conta uma história e percebe que fez bobagem, aí tenta descontar essa história”, pontuou.

Disputa presidencial

Lula terminou à frente no primeiro turno em âmbito nacional, com 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro teve 43,2%.





Agora os dois candidatos disputam o segundo turno, com data marcada para 30 de outubro.