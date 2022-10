Lula no Flow: 'Saí da cadeia maior que entrei'

Natasha Werneck

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou no podcast Flow, nesta terça-feira (18/10), sobre os 580 dias que passou na prisão, em Curitiba. Ele foi condenado em 2017 pelo então juiz Sergio Moro na Lava-Jato. Atualmente candidato à presidência nas eleições deste ano, o petista apontou que saiu da cadeia maior do que entrou.

“Em 2018, quando o Bolsonaro é eleito, considera que o Bolsonaro ganhou as eleições ou o antipetismo?”, questionou o apresentador Igor Coelho. “Eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições”, respondeu o petista.De acordo com Lula, se estivesse apto para entrar na disputa, venceria no primeiro turno em 2018.