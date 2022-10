Pai Augusto faz previsões sobre futuro de Lula, Bolsonaro, Tebet e Ciro

Em outra previsão feita para a reportagem do, Pai Augusto adiantou que os búzios apontam a vitória de Lula. Ele também disse que não vota no candidato petista. “Mesmo meu voto não sendo do Lula, tenho que admitir. Pensava antes no Lula, mas não. Hoje, para mim, a melhor opção seria o Bolsonaro. Mas não dá para ir contra o que está escrito”.

Confira as previsões feitas por Pai Augusto:

Resultado no 1º turno

O "Beabá da Política"

Luiz Inácio Lula da Silva ficou à frente no primeiro turno da eleição presidencial, no dia 2 de outubro, ao receber 48,43% dos votos válidos (57.259.504). Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, avançou em segundo, com 43,2% (51.072.345). A terceira posição ficou com Simone Tebet, 4,16% (4.915.423), enquanto Ciro Gomes terminou em quarto, com 3,04% (3.599.287). Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%.