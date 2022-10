Veja a previsão de Márcia Sensitiva sobre eleição para presidente

Jornalista Leda Nagle entrevista a astróloga Márcia Sensitiva sobre as eleições presidenciais de 2022 (foto: Reprodução)

E em Dezembro 2021, Marcia Sensitiva disse que Lula poderia vencer as eleições no 1º turno. %uD83D%uDDE3 pic.twitter.com/9jH323jNyE %u2014 ARTH (@anthunesarth) September 25, 2022

Quem será o presidente do Brasil para os próximos quatro anos: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL)? Essa é a pergunta que militantes, institutos de pesquisa e até a astrologia buscam responder.Com esta incógnita no ar, uma entrevista de Márcia Sensitiva para Leda Nagle em dezembro de 2021 voltou a viralizar nas redes sociais. Nela, a astróloga afirma que Lula poderia ser eleito até no primeiro turno.

"Pelo mapa de revolução solar do Lula, do Bolsonaro e do Moro, quem vence, pela situação astrológica, é o Lula na cabeça", disse Sensitiva.

O jornalista Arth resgatou uma previsão na qual ela dizia que a cantora Rihanna voltaria a se apresentar a partir de fevereiro de 2023. A apresentação dela foi confirmada no show do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. O último álbum da cantora, "ANTI", foi lançado em 2016.