Em SC, Bolsonaro diz estar 'pronto' para a reeleição

Por Ingrid Soares - Correio Braziliense





Bolsonaro ainda voltou a pregar pautas conservadoras contra o aborto, a legalização das drogas e ideologia de gênero (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (11/10), que se for a vontade de Deus, está "pronto" para ficar mais quatro anos no comando do Palácio do Planalto. A declaração ocorreu durante agenda de campanha no Expocentro Balneário Camboriú (SC)."Eu sempre agradeço a Deus a minha segunda vida que ele me deu em setembro de 2018 lá em Juiz de Fora. Sempre agradeço a missão que me deu pelas mãos de 38 milhões de brasileiros o mandato de presidente e sei que se essa for a vontade Dele, eu estou pronto para ficar mais quatro anos à frente do comando do nosso Brasil".Bolsonaro ainda destacou a melhora na área da economia, citando deflação e queda no preço dos combustíveis "Estamos na 15ª semana consecutiva em que o mercado projeta números positivos para nossa economia. Isso tudo não é por acaso, desde o começo, quando assumimos, apresentamos e aprovamos várias propostas para facilitar a vida daquele que quer empreender".O chefe do Executivo ainda voltou a pregar pautas ideológicas contra o aborto, a legalização das drogas e ideologia de gênero, além de afirmar que o ex-presidente Lula vai "recolher armas de cidadão de bem"."Sabemos da importância das armas nas mãos da população. Sempre digo: um povo armado não será escravizado", disse sendo ovacionado por apoiadores. Bolsonaro também pegou uma criança no colo e alegou que a obrigação da população é deixar o Brasil "livre" e lutar pela "liberdade"."É uma satisfação ser recebido com as cores verde amarela da nossa bandeira. No passado, essa bandeira era pisoteada, rasgada e até pisoteada. Hoje, ela ocupa lugar de destaque em todos os eventos e até mesmo nas janelas das nossas casas", prosseguiu.Por fim, pediu votos para o senador Jorginho Mello (PL) que disputa no segundo turno o governo de Santa Catarina contra Décio Lima (PT). Mello e o ex-secretário da Pesca e senador eleito, Jorge Seif (PL-SC) também estavam presentes.