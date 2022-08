Aprovação do governo Bolsonaro não aumenta mesmo com baixa dos combustíveis

Governo não pontua com a baixa dos combustíveis (foto: Alan Santos/PR)





Ainda de acordo com a pesquisa, o efeito positivo que a redução no preço dos combustíveis poderia ter na intenção de voto em grande parte já se realizou: o percentual dos que perceberam a baixa do valor nas bombas ficou estável em quase 2/3 do eleitorado (64%). E também não cresceu a fatia do eleitorado que enxerga no governo federal a paternidade da redução.





Apesar da melhora do quadro inflacionário, apenas 21% dos entrevistados afirmam que sua situação financeira individual melhorou nos últimos 30 dias. Outros 44% dizem que permaneceu igual e 34% dizem que ela piorou. Ou seja, uma fatia importante do eleitorado ainda não sentiu efeitos positivos no próprio bolso.





Ainda segundo a pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teve 8%, 1 ponto percentual a mais do que os 7% da pesquisa da semana passada, e Simone Tebet (MDB) registrou 2%, 1 ponto percentual a menos do que na mostra anterior.

Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 1%, outros 2% não souberam ou não responderam e 5% declararam não votar em nenhum dos candidatos. Segundo turno Na simulação de um possível segundo turno, o ex-presidente segue na liderança por 53% contra 38% do presidente. Anteriormente, Lula pontuara 51% e Bolsonaro, 39%. Nessa simulação, Lula cresceu 2 pontos percentuais e Bolsonaro cresceu.

Lula venceria Ciro por 50% a 29% e Simone por 54% a 26%. Ciro bateria Bolsonaro por 47% a 39%.

Em eventual segundo turno entre Bolsonaro e Simone haveria empate técnico: 42% a 40% para o atual presidente. Pesquisa O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00603/2022.

De acordo com a pesquisa, o petista atraiu eleitores indecisos ou que falavam em anular seus votos. Além disso, a desistência do deputado André Janones (Avante-MG) ,que até então tinha 2% das intenções de voto, também colaborou com o resultado. Lula voltou ao patamar de 45%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ficou estacionado nos 34%. A diferença entre os dois, hoje, está em 11 pontos percentuais. Na simulação de 2º turno, Lula foi a 53%, enquanto Bolsonaro oscilou de 39% para 38%.

Mesmo com a baixa dos combustíveis, o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) não aumentou a aprovação entre os brasileiros. De acordo com a nova pesquisa dadivulgada nesta segunda-feira, 33% dos eleitores consideram o governo ótimo/bom, 21% regular e 44% ruim/péssimo.