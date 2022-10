Ipespe: 55% dos eleitores de Tebet e 44% de Ciro votam em Lula

A pesquisa foi feita com 1.100 entrevistados entre os dias 8 e 10 de outubro. (foto: AFP/REPRODUÇÃO; RICARDO STUKEART/PT; ALAN SANTOS/PR; AFP)



Por: Ana Mendonça





Pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (11/10), mostra como está a migração de votos de presidenciáveis aos atuais candidatos no segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, enfrenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em segundo turno.





De acordo com a pesquisa, 55% dos eleitores de Tebet devem apoiar Lula. A senadora, que ficou conhecida nacionalmente pela participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, declarou apoio ao ex-presidente e disse acreditar “que apenas Lula” pode comandar o país.





Ainda segundo a pesquisa, 16% dos eleitores de Tebet vão votar em Bolsonaro. Brancos/nulo/nenhum somaram 21%. Não sabem e não responderam 7%.





Os eleitores de Ciro Gomes (PDT) também migraram mais em direção à candidatura petista. De acordo com Ipespe, 44% dos ciristas devem votar em Lula, seguidos por 36% que preferiu seguir com Jair Bolsonaro. Brancos/nulo/nenhum somam 11%. Não sabem ou não responderam 8%.



Ciro também deu seu apoio ao ex-presidente, mas não citou o nome de Lula quando fez seu anúncio. Disse ter seguido "ordens" do partido.





A pesquisa foi feita com 1.100 entrevistados entre os dias 8 e 10 de outubro. A margem de erro máximo estimada para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,45%; A pesquisa está registrada no TSE com o número BR-01120/2022.