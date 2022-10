Mourão para Alexandre de Moraes: 'Pode abaixar tua bolinha aqui'

Hamilton Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul no pleito deste ano (foto: Isac Nóbrega/PR)

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul e ainda vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que vai atuar para que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) seja pautado no Congresso Nacional em 2023. As informações são do Estado de S. Paulo. Em entrevista, Mourão ressaltou que caso haja “indício forte de crime de responsabilidade, que se abra o processo”, disse.





Para o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , “ultrapassou os limites de sua autoridade” e está prevaricando ao atuar como “investigador, denunciador e parte ofendida”.





“Eu acho que ele ultrapassou o limite do poder dele. A Corte poderia dizer ‘Alexandre, pode baixar tua bolinha aqui. Está errado isso que você está fazendo. Não vamos aprovar essas tuas medidas”, disse.

“Isso tá errado. O devido processo legal não está sendo respeitado aqui no nosso país. Essa é a realidade das ações do Alexandre Moraes. No momento em que ele pega uma reportagem de um meio de comunicação que, há dois anos, ele disse que só falava fake news e usa aquela reportagem para fazer busca e apreensão na casa das pessoas - e busca e apreensão é a decisão mais grave que você pode ter em relação a uma pessoa -, bloqueia as contas das pessoas. Ele ultrapassou o limite do poder dele, e competiria ao restante da Corte dar um freio nele, mas a Corte não está fazendo isso”, criticou o senador eleito.