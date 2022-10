Vídeo de André Valadão sobre intimação do TSE é marcado como falso

Vídeo com a informação falsa registrou mais de 1 milhão de curtidas (foto: Reprodução/Redes sociais)

A publicação do pastor André Valadão na qual cita uma suposta intimação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi marcada pelo Instagram como falsa. Em vídeo, publicado na última quarta-feira (19/10), o religioso afirmou ter sido intimado pelo tribunal a se retratar pela divulgação de fake news contra o candidato e ex-presidente Lula (PT).O documento recebido por Valadão, na verdade, trata-se de uma citação para que ele se manifeste sobre a ação da campanha de Lula, que questiona as acusações feitas pelo pastor contra o candidato do PT. O vídeo com a informação falsa registrou mais de 1 milhão de visualizações.Na gravação, Valadão ainda diz que o documento foi enviado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, quando, na verdade, a assinatura é da ministra Maria Claudia Bucchianeri."Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar, a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos", afirmou no vídeo.Em uma nova publicação, o pastor admitiu não ter recebido intimação da corte eleitoral. Ele diz que resolveu se antecipar a uma decisão judicial."A fim de que o pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, sob o manto de um pseudo direito de resposta, gravei o vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito", escreveu o pastor no mesmo post em que publicou foto do documento de citação.